Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

ABD'de Mega Millions lotosu 27'nci kez devrederek 1.6 milyar doları aşmıştı. Dün gece yapılan çekilişte şanslı numaranın sahibinin ise South Carolina'dan çıktığı açıklandı.

Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

ABD'de Mega Millions lotusu 27 kez devretmişti. Dün gece yapılan çekilişle devreden 1.6 milyar dolarlık ikramiye 5, 28, 62, 65, 70 rakamlarına çıktı. (Mega Ball: 5)

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Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

Şanslı numaranın sahibinin ise South Carolina eyaletinden çıktığı açıklandı. Talihlinin biletini Palmetto State bölgesinden oynadığı açıklandı. Ancak talihli kişinin kimliği henüz bilinmiyor. ABD basını şimdi yeni milyarderin peşinde.

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Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

2016 yılındaki 1.56 milyar dolarlık ikramiyeden sonra dünyada bu kadar yüksek ödüllü bir şans oyunu olmadı. Böylece dün akşamki çekiliş ile bu rekor kırılmış oldu.

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Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

ABD vergi yasalarına göre, 6 rakamı doğru bilen kişi, ödülü isterse vergisini ödedikten sonra tek bir ödemde alabiliyor. Bu hesaplamaya göre, 1.6 milyar dolar kazanan talihli isterse tek seferde 904 milyon dolar alabilecek. Talihliye sunulan bir başka seçenek ise ikramiyeyi daha düşük bir vergi oranıyla 21 yılda yavaş yavaş almak.

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