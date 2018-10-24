Mega loto çekildi ! 1.6 milyar dolar sahibini buldu

2016 yılındaki 1.56 milyar dolarlık ikramiyeden sonra dünyada bu kadar yüksek ödüllü bir şans oyunu olmadı. Böylece dün akşamki çekiliş ile bu rekor kırılmış oldu.

ABD vergi yasalarına göre, 6 rakamı doğru bilen kişi, ödülü isterse vergisini ödedikten sonra tek bir ödemde alabiliyor. Bu hesaplamaya göre, 1.6 milyar dolar kazanan talihli isterse tek seferde 904 milyon dolar alabilecek. Talihliye sunulan bir başka seçenek ise ikramiyeyi daha düşük bir vergi oranıyla 21 yılda yavaş yavaş almak.