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Medyumcu çete liderinden 7 metrelik cezaevi krokisi

Medyumcu çete liderinden 7 metrelik cezaevi krokisi

Yakalanmamak için muska yaptıran çete liderinin evinde, cezaevinin kroksi çıktı. Cezaevini tüm ayrıntıların yer aldığı krokinin özel basım ve 7 metre uzunluğundu olduğu tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:34 - Güncelleme: 26-10-2018 11:34

ADANA'da hurdaya çıkan araç sahiplerini dolandıran çete önceki gün polisin yaptığı operasyonla çökertildi. Polis şafak baskını ile  4'ü kadın, 1'i çocuk, 20 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Okan Atlas'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MEDYUMA BAŞVURMUŞ

Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çete liderinin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda çete lideri Okan Atlas'ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için 'Medyum'a gittiği, daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı.

KROKİ ÇIKTI 'HABERİM YOK' DEDİ

Operasyonun ardından Okan Atlas'ın kiraladığı bir evde polis ekiplerince arama gerçekleştirildi. Evde, Adana Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nün krokisi bulundu. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve özel kağıda basılan krokide, cezaevinin tüm ayrıntılarının görüldüğü saptandı. Okan Atlas'ın sorgusunda krokiden haberinin olmadığını evi eşyalı olarak kiraladığını söylediği kaydedildi

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