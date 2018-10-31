Medyada bir devir daha kapanıyor! Vatan artık hafta sonu eki

Sputnik’te yer alan habere göre Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi. 2002 yılında Doğan Medya Holding bünyesinde kurulan gazete, 2011 yılında Milliyet Gazetesi ile birlikte Demirören Medya Grubu'na satılmıştı. Böylece Demirören Medya, grubunun 5 gazetesinden birisi olan Vatan Gazetesini kapatmış oldu.

"VATANSIZ KALIYORUZ"

Gazetenin yazarlarından Ercan İnan Twitter'dan gazetenin kapatılacağını duyurdu. İnan, "Bugün Vatan'ın son günü yarından sonra vatansız, dünya vatandaşıyız" diye yazdı

İCRA KURULUNDAN ÇALIŞANLARA MESAJ

'Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı' imzasıyla çalışanlara gönderilen mesajda, gazetenin Milliyet'in hafta sonu ekine dönüştürüleceği bildirildi. Mesajda şunlar kaydedildi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan'ın e-gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi'nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar GazeteVatan.com'un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır."