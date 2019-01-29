Medine'yi sel vurdu! Kutsal topraklar su altında kaldı

Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı.

KENT SULAR ALTINDA KALDI Sel suları altında kalan caddelerde çok sayıda aracın sürüklendiği gözlendi. Kentte birçok bölgede hasar meydana gelirken, selden Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği öğrenildi.

Meteoroloji ve Suudi Arabistan Çevre Koruma Genel Başkanlığı, daha önce Medine'de şiddetli rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.