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MediaMarkt Teknosa'yı mı satın alıyor?

MediaMarkt Teknosa'yı mı satın alıyor?

MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın almak için görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:08 - Güncelleme: 05-07-2018 11:08

2008 yılında Türkiye pazarına giren ve Avrupa'nın en büyük teknoloji perakende zinciri olan MediaMarkt'ın Türkiye'deki en yaygın teknoloji zinciri ağı olan Teknosa'yı satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Bloomberg TV'de yayınlanan bir habere göre MediaMarkt, Teknosa'yı satın almak için görüşüyor. Bloomberg'in haberine göre Alman teknoloji perakendecisi Media Markt Saturn, Sabancı Holding'den Teknosa'yı satın almak istiyor. Kaynaklar, Media Markt'ın Sabancı'nın Teknosa'daki tüm hisselerini almak için görüştüğünü söyledi.

RAKİBİNİ SATIN ALACAK: Görüşmelerle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alması durumunda Türkiye'nin en büyük teknoloji market zinciri haline geleceğini söyleyebiliriz. Halen Türkiye pazarında Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar olmak üzere 3 farklı teknoloji marketi zinciri yer alıyor. 

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ TEKNOSA: Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılında, teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kuruldu. Teknosa, konusunda uzman çalışanlarıyla teknoloji alanında en doğru ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan Teknosa, bugün mağazaları, teknosa.com ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet veriyor.

2012 yılında halka arzını gerçekleştiren ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote olan Teknosa, bugün Türkiye’nin 70 ilindeki 210 mağazası, teknosa.com, mobil platformları ve satış sonrası destek ekibiyle müşterilerine çoklu kanalda kesintisiz, güvenilir ve yüksek kalitede hizmet vermektedir. Teknosa 3,1 milyar TL seviyesinde cirosu ile Türkiye pazarındaki liderliğini devam ettirmiştir. Teknosa’nın teknoloji marketleri (TSS) kanalındaki pazar payı yüzde 33; genel pazar payı ise yüzde 7 seviyesindedir. Türkiye çapında 123 bin m2 mağaza alanı bulunan Teknosa'nın 70 ilde 210 Mağazası bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

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