"Şimdi Hatay Zamanı" Kültür ve Turizm Sempozyumunda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Biz bir ve beraber olursak, ister Amerika gelsin Ortadoğu'da istediği planı yapsın, ister Rusya bütün savaş gemilerini İskenderun Körfezi'ne yığsın hiç fark etmez. Biz biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Sabah gazetesinden Yavuz Donat, Hürriyet gazetesinden Deniz Zeyrek, Serkan Ocak, NTV'den Ahmet Yeşiltepe, İnternethaber'den Hatice Kübra, Milli Savunması Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve pek çok akademisyen ve gazetecinin katıldığı sempozyumda konuşan Hüseyin Yayman, Hatay'ın Türkiye'nin açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Kentin aynı zamanda dillerin, dinlerin ve medeniyetlerin şehri olduğunu vurgulayan Yayman, "Burada farklı mezheplerden farklı inanç ve kültürlerden insanlar var ama hepimiz Hataylıyız, hepimiz Hatay'ın hikayesine katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.





Antakya müzesinin dünyanın en büyük mozaik müzesi olacağını belirten Yayman, gurur duydukları müzede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Herkesin müzeyi görmesini tavsiye eden Yayman, "Müzede, dünyanın hiç bir müzesinde olmayan bir lahitler salonu var. Lahitler salonunun duvarında Romalıların bir sözü var. 'Ölüm, her şeyi eşitler', onun için hepimiz faniyiz, hepimiz gideceğiz önemli olan eserimizin kalmasıdır." dedi.

Hükümetin kentteki yerel temsilcileriyle birlikte "Söz konusu Hatay ise göresi teferruattır" dediklerini aktaran Yayman, kentle ilgili hayalleri olduklarını en büyük hayallerinin de müze olduğunu paylaştı. Yayman,"Hatay müzesi, benim aşkım. İnşallah o müzeyi cumhurbaşkanımıza açtıracağız ve dünyanın en güzel müzelerinden bir tanesi olacak." ifadesini kullandı.

Kente yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan da bahseden Yayman, Hatay'ın bir model şehir olduğuna dikkati çekti.

BİZ BİRİZ BERABERİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Yayman, "Biz bir ve beraber olursak, ister Amerika gelsin Orta Doğu'da istediği planı yapsın, ister Rusya bütün savaş gemilerini İskenderun Körfezi'ne yığsın hiç fark etmez. Biz biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz İnşallah." dedi.

Turizmi "bacasız sanayi" olarak tanımlayan Yayman, "Hatay, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesine sahip, dünyanın ilk kaya kilisesine sahip. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz, muhteşem." diye espri yaptı.