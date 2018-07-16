Meclis'ten en anlamlı 15 Temmuz sergisi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yaptı. Yıldırım Meclis'te yaptığı konuşmada "Değerlerimizi FETÖ'cü hainlere teslim etmedik" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te 15 Temmuz konulu "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yaptı. Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi.
TBMM Başkanı Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bugün TBMM'nin gurur günüdür" Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür.
İnsan bir kere doğuyor bir kere ölüyor. Doğum ve ölüm arasındaki hayat denen emaretin haysiyet ve şerefini korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en şereflisidir. Bizler de şirrete karşı şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık. Kutsal değerlerimizle yaşıyor, kimliğimizi ve kişiliğimizi buna göre inşa ediyoruz. Vatan, millet, bayrak ve bağamsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği değerlerdir.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER