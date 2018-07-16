Meclis'ten en anlamdı 15 Temmuz sergisi

TBMM Başkanı Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Bugün TBMM'nin gurur günüdür" Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür.

İnsan bir kere doğuyor bir kere ölüyor. Doğum ve ölüm arasındaki hayat denen emaretin haysiyet ve şerefini korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en şereflisidir. Bizler de şirrete karşı şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık. Kutsal değerlerimizle yaşıyor, kimliğimizi ve kişiliğimizi buna göre inşa ediyoruz. Vatan, millet, bayrak ve bağamsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği değerlerdir.