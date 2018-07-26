Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu!

Misafir 26 Temmuz 2018 19:42 Bakanlar Partiler üstü olduğuna gör ona gör bir düzenleme yapılabilir.Patiler üstü der iken Sn.İster ise CHP'den de MHP'den de istediği kişi'ye bakanlık teklif edebilir.Bu bağlamda ben Sn.Bakanların Parti Grup Toplantılarına katılmalarını uygun bulmuyorum.Aksi yapmak istediğimiz ile uygulamamız farklı olur.Güzel bir düşünce idi bu dışarıdan atama profesyonellik siyaseten uzak kişilerin tamamen yapacağı işe konsantre olması amacı ile düşünülmüş bir bir ugulama umarım ve inşallah partiselleştirmeyiz.