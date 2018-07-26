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Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu!

Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu!

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında Genel Kurul'daki yeni oturma düzeni hakkında bilgi verildi. Buna göre Bakanlar Kurulu sıraları kalkacak ve kürsü geriye alınacak.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 19:29 - Güncelleme: 26-07-2018 19:29

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına dair sunum yaptı.

CHP'Lİ GÖK MİLLİ SARAYLAR'IN MECLİS'E BAĞLANMASINI İSTEDİ

Komisyonun CHP'li üyesi TBMM Başkanvekili Levent Gök, daha önce Meclise bağlı olan Milli Sarayların, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru olmadığını söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise iadesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Gök, tutuklu milletvekillerinin durumunu da divanın gündemine getirdi.

MECLİS'TEKİ YENİ OTURMA DÜZENİ

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 19:42 Bakanlar Partiler üstü olduğuna gör ona gör bir düzenleme yapılabilir.Patiler üstü der iken Sn.İster ise CHP'den de MHP'den de istediği kişi'ye bakanlık teklif edebilir.Bu bağlamda ben Sn.Bakanların Parti Grup Toplantılarına katılmalarını uygun bulmuyorum.Aksi yapmak istediğimiz ile uygulamamız farklı olur.Güzel bir düşünce idi bu dışarıdan atama profesyonellik siyaseten uzak kişilerin tamamen yapacağı işe konsantre olması amacı ile düşünülmüş bir bir ugulama umarım ve inşallah partiselleştirmeyiz.

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