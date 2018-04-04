Meclis'te rezalet! CHP'li vekil kadını soyup kendisi giyindi!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Dikmen kapısında inanılmaz bir rezaletin yaşanmasına neden oldu. Geçen hafta üzerinde Atatürk baskılı tişört bulunduğu gerekçesiyle Meclis'e alınmadığını öne süren CHP'li tartışma konusu olmuştu. Ancak Meclis güvenlik yönetmeliğinin 7. maddesine göre üzerinde siyasi parti spor kulübü veya herhangi bir kuruluşun tanıtımı veya propagandası bulunan araç veya kişilerin Meclis yerleşkesine girmesi yasaktı. Dün "Atatürk baskılı tişörtle Meclis'e almıyorlar" tezgahının ikincisi sergilendi.

Meclis Dikmen kapısında önünde Atatürk portresi arkasında "CHP Bahçelievler Kadın Kolları" yazan t-şörte Meclis'e girmek isteyen kadınlara güvenlik birimleri müdahale etti. Meclis polisi Atatürk baskılı t-şört giyen vatandaşları kampüse aldı. Ancak önünde Atatürk fotoğrafı arkasında Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Kadın Kolları giyen tişört giyen izleyiciler Meclis yerleşkesine alınmadı.

Üzerinde parti reklamı olan tişörtlerle CHP'li kadınlar ısrarla içeri girmeye çalışırken, polisler de yasal durumu anlatmak için didindi. Olay yerinde olan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, polislere herkesin önünde hakaret ederken, şov yapmak için inanılmaz bir skandala imza attı. Tanal, vekil dokunulmazlığı da kullandı ve üzerindeki ceketi çıkartarak kadınların üzerindeki tişörtten giymek istedi.

MECLİS BAHÇESİNDE YARI ÇIPLAK KALDI!

Giyilmemiş tişört bulunamayınca Tanal, partili kadınlardan birinden üzerindeki tişörtü çıkarıp kendisine vermesini istedi. Kadın partili de Tanal'ın isteği üzerine sorgusuz sualsiz üzerindeki t-şörtü çıkartıp verdi ve kendisi yarı çıplak kaldı. Üstünde sadece sütyeni kalan kadın da CHP Milletvekili Tanal da çevredekilere çevredeki vatandaşlara aldırmadan eylem yapmaya devam etti.