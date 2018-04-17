Meclis'te kritik 'erken seçim' buluşması! Bahçeli ile Gül...

Meclis Grup Toplantısı'nda "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor...
Bahçeli'nin çıkışının ardından Erdoğan "Yarın kendisiyle görüşeceğiz" demiş, Adalet bakanı Gül de "Yetkili kurullarda değerlendirilir" demişti...
Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün TBMM'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
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