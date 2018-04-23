Meclis'te gerginlik! Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı

Meclis'te 23 Nisan özel oturumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, "Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" sözleri Meclis'ten tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kürsüye gelerek CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "24 Haziran'da yapacağımız seçimlerde görev süresini dolduracak milletvekillerinin torunlarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu kutsal çatı altında arkadaşlarımız darbecilere direnmiş vatandaşlarımıza da moral vermiştir. O gece TBMM’de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum.

20 TEMMUZ DARBESİNİ REDDEDİYORUM

15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalmasıyla kahraman sıfatını hak eden milletvekillerimizin bazıları üzülerek söylüyorum ki 20 Temmuz darbesiyle TBMM’nin yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" diye kaydetti.