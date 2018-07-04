Mecliste asfalt ağladı! 'Kenan geliyor' dedirtti!

AK Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, seçim sürecinde sıkça gündeme gelen lüks arabasıyla Meclis'e gitti. Görenlerin "Meclis'te de asfaltı ağlattı" diye espiri yaptığı Sofuoğlu, milletvekili seçildikten sonra "Meclis'e Lamborghini'mle de motorumla da gideceğim" demişti. Sofuoğlu'nun garajında 5 lüks araç 5 de motorsiklet var.
KAYIT YAPTIRMAYA LAMBORGHİNİ İLE GELDİ... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle yarış kariyerine son verip Sakarya'dan AKP milletvekili 3. sıra adayı olup seçilen dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için Lamborghini marka lüks aracıyla TBMM’ye geldi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu TBMM'ye gelerek kayıt yaptırdı. Sofuoğlu'na rozetini, Anadolu Ajansı Spor haberleri editör yardımcısı Hüseyin Doğru taktı.
'KENAN GELİYOR' DİYECEKLER... Sofuoğlu adaylık süreci ve lüks otomobili ile sık sık gündeme gelmişti. Sofuoğlu verdiği son röportajda "Beş arabam, beş de motosikletim var. Bir motosikletimle bir arabamı Ankara'ya bırakacağım. Meclise giderken arabamın, motorumun sesiyle insanlar 'Kenan geliyor' diyecek. Ben farklı bir milletvekili olacağım" demişti.
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