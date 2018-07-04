Mecliste asfalt ağladı! 'Kenan geliyor' dedirtti!

AK Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, seçim sürecinde sıkça gündeme gelen lüks arabasıyla Meclis'e gitti. Görenlerin "Meclis'te de asfaltı ağlattı" diye espiri yaptığı Sofuoğlu, milletvekili seçildikten sonra "Meclis'e Lamborghini'mle de motorumla da gideceğim" demişti. Sofuoğlu'nun garajında 5 lüks araç 5 de motorsiklet var.

'KENAN GELİYOR' DİYECEKLER... Sofuoğlu adaylık süreci ve lüks otomobili ile sık sık gündeme gelmişti. Sofuoğlu verdiği son röportajda "Beş arabam, beş de motosikletim var. Bir motosikletimle bir arabamı Ankara'ya bırakacağım. Meclise giderken arabamın, motorumun sesiyle insanlar 'Kenan geliyor' diyecek. Ben farklı bir milletvekili olacağım" demişti.