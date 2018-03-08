Meclis’te Afrin kavgası çıktı

MECLİS Genel Kurulu’nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. Kavgaya, AK Partililer ile arasında kadın vekillerin de olduğu HDP’liler karıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un askerin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.



