Meclis’te Afrin kavgası çıktı

AK Partililer ile HDP’liler arasında kadın vekillerin de karıştığı kavga çıktı. Hafif yaralanan 3 vekil Meclis’in acil yardım merkezinde tedavi gördü

Meclis’te Afrin kavgası çıktı

MECLİS Genel Kurulu’nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. Kavgaya, AK Partililer ile arasında kadın vekillerin de olduğu HDP’liler karıştı.

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Meclis’te Afrin kavgası çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un askerin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.

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Meclis’te Afrin kavgası çıktı

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP’li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

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Meclis’te Afrin kavgası çıktı

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaralanan arkadaşlarına, “gidip rapor alın” dediği duyuldu.

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