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Meclis'e iletildi! KDV'den muaf olacaklar

Meclis'e iletildi! KDV'den muaf olacaklar

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi ( KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın içeriğiyle ilgili dün yaptığı açıklamada oyun geliştiricilerinin yüzünü güldürecek bir madde de yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 18:45 - Güncelleme: 28-02-2018 18:45

Meclise iletilen tasarıda istisnaların kapsamının genişletildiği belirtilirken, tasarının meclisten geçmesi durumunda teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanacak.

Yani Teknokentlerde geliştirilen oyunlar ve bunların paketleri KDV'siz satılabilecek. Bu destek halihazırda diğer yazılım alanlarına sağlanıyordu, ancak bilgisayar oyunları kapsam dışında tutmuştu.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin 2015 yılında açıkladığı "Oyun sektöründe vergilerin azaltılması vizyonu" kapsamında bir yılı aşkın süredir geliştirdiği görüşmeler sonucunda, bilgisayar oyunları vergi istisnası yeni tasarıda kendine yer buldu. Bu gelişme Teknokentlerde yerleşik oyun geliştiricilere desteği arttırırken, hali hazırda sektörün büyümesi önünde engel teşkil eden ÖTV gibi diğer vergilerin kaldırılabilmesi konusunda da umut vermiş olacak.

 
TOGED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karayalçın, konuyla ilgili düşüncelerini, “Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği olarak, ODTÜ TEKNOKENT’in desteğiyle, ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, oyun geliştiricilerinin bu kanun tasarısı kapsamında yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Verilen teklifin onaylanması halinde yerli oyun geliştiricilerimizin üzerindeki mali yükün bir nebze daha rahatlayacağına inanıyoruz,” şeklinde belirtti.

Konunun takibinde olacaklarını söyleyen Karayalçın, yakın gelecekte oyun geliştiricilerine müjdeli haberi vermeyi umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 18:55 Yeni Oyun!.............. Aç kapıyı Bezirgan başı Türkiye dünyada artık dünyada Yargının, yasamanın, yürütmenin tek elde toplanmasıyla OHAL sürecinde yapılan Hileli Seçimler, anılmaya başladı!......

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