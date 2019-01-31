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Meclis tarihinde bir ilk Binali Yıldırım'ın istifası sonrası o isim mi gelecek?

Meclis tarihinde bir ilk Binali Yıldırım'ın istifası sonrası o isim mi gelecek?

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başkanlıktan istifa etmesi durumunda yerine kimin gelecek? AK Parti'deki kulisleri yazan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, meclis tarihinde bir ilkinde gerçekleşebileceği bilgisini verdi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 10:16 - Güncelleme: 31-01-2019 10:16

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başkanlıktan istifa etmesi durumunda yerine kimin geleceğine dair kulis bilgisini paylaştı.

18 Şubat günü YSK’ya listeler teslim edilmeden önce Binali Yıldırım'ın Başkanlıktan istifa edeceğini ele alan Sarıkaya, istifa sonrası içtüzük gereği en yaşlı Başkanvekili sıfatıyla, MHP milletvekili Celal Adan seçim bitene kadar Başkanlığa vekalet edeceğini belirtti.


En geç 23 Şubat günü TBMM'nin yeni Başkanı’nı seçmiş olacağını belirten Sarıkaya, köşesinde şu bilgileri paylaştı:

"Parti kulisinde ise adaylık için Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı, Mustafa Şentop, Bekir Bozdağ’ın adı geçiyor. Favori gösterilen ise iki isim var MHP milletvekillerinin sıcak baktığı, Grup Başkanı Naci Bostancı ile makul ve sorun çözücü kimliği ile partinin ikinci adamı Numan Kurtulmuş…

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK
Ancak AK Parti kulislerinde dünden itibaren yeni bir sürpriz isim daha sahaya sürüldü. Eğer iddia gerçekleşirse TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak…

Kuliste adı dolaşıma sokulan ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil… İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı’nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor.

Eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı TBMM’nin yeni başkanıdır."

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