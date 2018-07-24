Meclis Genel Kurulu’nda ilk gün, ilk kavga, ilk ceza

YENİ dönemde ilk yasama çalışmasını yapan Meclis Genel Kurulu’nda ilk kavga da yaşandı.

YENİ dönemde ilk yasama çalışmasını yapan Meclis Genel Kurulu’nda ilk kavga da yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, valilerin yetkisini artıran maddeye karşı gerekçesini anlatırken AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. Çok sayıda AK Parti milletvekili kürsüye doğru yürüdü. Oturuma ara verlirken, HDP’den İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu da kürsüye doğru koşarak Şık’ı korumaya çalıştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

YENİ dönemde ilk yasama çalışmasını yapan Meclis Genel Kurulu’nda ilk kavga da yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, valilerin yetkisini artıran maddeye karşı gerekçesini anlatırken AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. Çok sayıda AK Parti milletvekili kürsüye doğru yürüdü. Oturuma ara verlirken, HDP’den İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu da kürsüye doğru koşarak Şık’ı korumaya çalıştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

YENİ dönemde ilk yasama çalışmasını yapan Meclis Genel Kurulu’nda ilk kavga da yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, valilerin yetkisini artıran maddeye karşı gerekçesini anlatırken AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. Çok sayıda AK Parti milletvekili kürsüye doğru yürüdü. Oturuma ara verlirken, HDP’den İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu da kürsüye doğru koşarak Şık’ı korumaya çalıştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 6