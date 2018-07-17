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Meclis Başkanı Binali Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

Meclis Başkanı Binali Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkanlık divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 10:12 - Güncelleme: 17-07-2018 10:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım, beraberindeki 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çıktı.

Yıldırım'ın, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ve beraberindeki heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti olarak, gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız.

Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız.

Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere, hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun."

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