Meclis bahçesinde pişirilen 2 bin 500 kişilik künefe 1 saatte tükendi

Ankara'da başlayan Hatay Günleri kapsamında AK Parti Hatay Milletvekilleri, TBMM'deki iktidar kulisi bahçesinde künefe ikramında bulundu
İktidar kulisinin bulunduğu bölümün bahçesine kurulan ocakta yaklaşık 2 saatte pişirilen künefe daha sonra dağıtıldı.
Milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına ikram edilen Hatay künefesi yoğun ilgi gördü.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, iyi bir künefenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdikten sonra kendi kestiği künefeleri ikram etti.
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