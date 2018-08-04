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MEB'de yerleştirme krizi! Görevden alınan yetkiliden bomba iddialar

MEB'de yerleştirme krizi! Görevden alınan yetkiliden bomba iddialar

İyi bir lisede okumak için yarışan yüz binlerce öğrencinin çoğu yerleştirme sonucu açıklanınca hayal kırıklığı yaşadı. 91 bin öğrenci de açıkta kaldı. Hal böyle olunca da MEB'de taşlar yerinden oynadı. Bazı isimler bakan tarafından görevden alındı. Görevden alınan müsteşar yardımcısı bomba iddialarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 09:57 - Güncelleme: 04-08-2018 09:57

Liselere yerleştirmede 91 bin öğrencinin açıkta kalması ve binlerce öğrencinin de istediği okula yerleştirilememesi eğitim camiasını karıştırdı. Son olarak Bakan Ziya Selçuk'un müsteşar yardımcısı ve sorumlu müdürleri görevden alması gündemi sarsmıştı. Görevden alınan Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ilk kez konuştu ve bomba iddialarda bulundu. Kurt, yüz binlerce öğrencinin yerleştirilmesinin yapıldığı sistemde hata olduğunu söyledi. Yerleştirmelerin yanlış yapıldığını, 700 bini aşkın öğrencinin yanlış okullara yerleştirildiğini iddia etti. Yerleştirme sistemindeki algoritmanın son anda değiştirildiğini hatanın bundan kaynaklandığını öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 91 bin öğrencinin açıkta kalmasıyla başlayan liselere yerleştirme krizi taşları yerinden oynattı. Yeni liseye giriş sisteminin mimarı, MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Hürriyet'teki haberin detayları şöyle:

GÖREVDEN ALINDI

Bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim kurumları için oluşturulan 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş olmasına rağmen yerelde 91 bin öğrenci açıkta kaldı. Bazı ortaokulların tüm öğrencileri hiçbir liseye yerleştirilemezken, tüm tercihlerini “kayıt alanından” yapan binlerce öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. Adresine en yakın liseleri seçip okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen birçok öğrenci açıkta kaldı. Sınav sonuçları açıklandığı günden bu yana tartışmaların odağındaki MEB, dün görevden almalar ve soruşturmalarla sarsıldı. Yeni sistemin mimarı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

KURGUYU BOZMA CÜRETİ

Bakanlık bürokrasisindeki kriz, Kurt’un il milli eğitim müdür ve müdür yardımcılarının olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlarla ortaya çıktı. Kurt, yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce paylaştığı mesajında, “Son günlerde yerleştirme işlemlerinin hiçbir yerinde olmamış, bu konuda fikri zikri dahi olmayan ‘geçmişe küfrederek önünü aydınlatacağını zanneden’ birtakım zevat, gösteri yarışına girmiş ve sistemin (Müsteşar ve Bakan Beye arz edilmiş, test edilmiş, onay almış ve kılavuzla ilan edilmiş) kurgusunu bozma cüretini kendinde bulmuştur. Eğer sistem, pilotlanan kurgusu ve yerleştirme algoritmasıyla uygulanmazsa vahim sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

SINAVLA İLGİMİZ YOK

Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden alınan isimler arasında. Çetin ise yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın takdiri” diyerek görevden alınmasını Twitter hesabından duyurdu. Tırnakçı’nın ise not olarak sınav işlemleriyle ilgilerinin bulunmadığını açıklaması dikkat çekti: “Kıymetli dostlar; iki yıldır onurla yürüttüğüm YEĞİTEK Genel Müdürlüğü emanetini bugün itibarıyla teslim etmiş bulunuyorum. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor ve bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum. (Not: Sınav iş ve işlemleri ile YEĞİTEK’in ilgisi yoktur).”

MEB: İDDİALAR ASILSIZDIR

Bakanlık yetkilileri, algoritma değişikliği iddialarının tamamen asılsız olduğunu, çalışılan sistemin 11 ay boyunca Muhterem Kurt ve ekibi tarafından hazırlandığını aktardılar. Algoritma değişikliğinin hukuken de mümkün olmadığının altını çizen yetkililer, hataların eski ekipten kaynaklandığını vurgulayarak, sistemde yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alma ve soruşturma işlemlerini başlattığı belirtti.

PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü de sonuçlar açıklandığından bu yana kontenjan sorununu aşmak için çalışma yürütüyor. Edinilen bilgiye göre, yeni kontenjanlar pazartesi günü açıklanacak. Boş kalan liseler, Anadolu lisesine dönüştürülecek ve bazı okullarda ikili eğitime geçilecek. Ek yerleştirmelerle krizin aşılması bekleniyor. Bakanlığın, yerleştirme kılavuzunu önümüzdeki yıl değiştireceği de öğrenildi.

20 GÜN BAS BAS BAĞIRDIM, 700 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ DOĞRU YERLEŞMEDİ

Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, dün görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Algoritmanın son anda yerleştirme kılavuzu yayımlandıktan sonra değiştirildiğini iddia eden Kurt, şunları söyledi: “Yerleştirmeler yanlış yapıldı. Beni dinlemediler. İsmet Bey zamanında oluşturdu, Bursa’da pilotlandı ve başarılı oldu ancak uygulanmadı. Kamu zararı oluşmasın diye 20 gün bas bas bağırdım. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi? Bir tane bile öğrencinin yerleşmediği okullar var. 342 bin boş kontenjan var ancak 91 bin öğrenci yerleşemedi. Anadolu lisesine yerleşmesi gerekirken mesleğe, meslek lisesine gitmesi gerekirken Anadolu lisesine gidenler var. Yerleşen 700 bini aşkın öğrenci de doğru yerleşmedi.

ALGORİTMAYI DEĞİŞTİRDİLER

Temmuz ayının 16’sında aradım ve ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Yaptıkları simülasyonun, algoritmanın doğru olmadığını söyledim. Kimse beni dinlemedi, feryat ettim. Sistem olabileceğinin en doğrusuydu. 11 ay boyunca çalıştığımız sistemi uygulamayıp algoritmayı değiştirdiler. Doktorun yazdığı reçeteyi doğru kullanamadılar. Algoritmayı yapan bilgi işlemdir yani asıl sorumlu odur. O ölçme değerlendirmeye ne verirse sisteme o girilir. Hatalar buralarda yapıldı. 11 ay çalıştım beni 11 dakika dinlemediler. Söylediklerimin arkasındayım, avukatımla konuştum ve dava açacağım.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Ağustos 2018 11:04 Benim çocuğum hakkı olmayan bir okula gitti suçu bu sene sınava girmek mi peki oyun ortasında kural değişmez miş oyunda kural yoktu dayatma vardı bile bile heba olan bir nesil bu olayın düzeltilmesi şart

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