MEBBİS şifremi unuttum ne yapmam gerekiyor?

MEBBİS şifremi unuttum nasıl öğretmen giriş sayfasına yapabilirim sorularının yanıtı haberimizde. 2018 AÖL sınavında görev yapacak öğretmenlerin sınav görevlilikleri sonuçları açıklandı. Gözetmen, yardımcı gözetmen, bina sorumlusu olarak sınavlarda bulunmak isteyen öğretmenler MEBBİS sayfasından sonuclarına ulaşacak. MEBBİS şifrenizi unuttuysanız yapmanız gereken çok basit.

Öğretmenler şifrelerini unutma durumunda; ‘kullanıcı adı, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihi ve bir yakının kimlik numarasının yazarak yeni şifre talebinde bulunabiliyor. Şifret hatırlatma sayfasına gitmek için TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK: Açık lise sınavları 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk oturum saat 9:30’da gerçekleşirken ikinci oturumlar saat 14:00’te yapılacak.

NE KADAR ÜCRET ALINACAK: Bina Sınav Sorumlusu, 235 TL, bina yöneticisi, 156 TL, bina yönetici yardımcısı 140 Türk Lirası, salon başkanı 140 Türk Lirası, gözetmen 125 TL, yedek gözetmen 109 TL ve yardımcı engelli gözetmen 172 Türk Lirası alacak.