MEB sözleşmeli öğretmen başvurusu son gün ne zaman-2019

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenliğe dair tercih başvurularının 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını açıkladı. Başvuruları 1 Şubat Cuma günü sona erecek. Tercih başvurularının sona ermesinden sonra bakanlık atama sonuçlarını 7 Şubat 2019 tarihinde MEB MEBBİS ilk atama sayfasında açıklayacak. Tercih sürecinde öğretmen adaylarının işlemleri nasıl yapılacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. İşte o açıklamalar.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
*Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
*Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
*Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
*Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
*Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
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