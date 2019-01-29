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MEB son haber Özel öğretim kursları kapatılıyor mu ne zaman?

MEB son haber Özel öğretim kursları kapatılıyor mu ne zaman?

YKS, yani üniversite sınavlarına az bir zaman kala öğrencilerin sınava destek almak için gittikleri özel eğitim kursları kapanıyor kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Yani 2019-2020 eğitim yılında özel öğretim kursları devam edecek. Sene başında kurslara kayıt yaptıran öğrenciler devam edecek.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 13:40 - Güncelleme: 29-01-2019 13:40

Özel eğitim kursları kapanıyor son haberi MEB duyurdu. Velilerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önceden uyaran MEB 2019-2020 eğitim yılında temel liseler ile birlikte özel eğitim kurslarının eski adıyla dershanelerin kapanacağını duyurdu. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yapılan açıklamaya göre “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

TEMEL LİSELER DE KAPANIYOR: Örgün eğitimdeki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kursları ise devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik çalışma yürütüldüğü vurgulandı. Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanun’da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018-2019 eğitim yılının sonunda kanundaki süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak.

TEŞVİK UYGULAMASI BİTİYOR: 2014’te başlatılan özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bunlar dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyanlar hariç olmak üzere, diğerleri için 2018-19 eğitim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu tarihten itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.

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