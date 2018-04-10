MEB sınavla öğrenci alacak liselerin listesini yayınladı

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladıMEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.

8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

İsteğe bağlı liselere giriş sınavı için başvurular 11-18 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda eğitim gördükleri okul müdürlüklerinde yapılabilecek. Sınav 2 Haziran tarihinde tüm il merkezleri ile gerekli görüldüğü takdirde ilçelerde ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav Türkiye saatiyle saat 09.30'da başlayacak. İki aşamalı olacak sınavın ikinci bölümü ise 11.30'da yapılacak.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır. Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin

kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.

SINAV SONUÇLARI

Merkezî Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN LİSTESİ