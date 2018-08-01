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MEB duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

MEB duyurdu! Öğrencilere büyük müjde

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrenci hiçbir yere yerleşmedi. Konuyla ilgili MEB'den rahatlatan bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” denildi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 12:29 - Güncelleme: 01-08-2018 12:29

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'dan beklenen açıklama geldi.Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenci gidecek, kontenjanlar artırılacak” dedi.

Bakanlık yetkilisi, önümüzdeki dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğuna işaret ederek, “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” dedi.

MESLEK VE İMAM HATİPLER BOŞ: Diğer yandan, bu yıl değiştirilen liselere geçiş sisteminde öğrencilere aynı okul türünden üç tane olmak üzere beş tercih hakkı verilmiş, bununla birlikte binlerce öğrenci açıkta kalmıştı. Önceki gün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin Anadolu lisesi istediği ortaya bir kez daha çıkmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95.1 olurken, bu oran meslek lisesinde yüzde 55.5, imam hatiplerde ise yüzde 52.3 olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 01 Ağustos 2018 12:53 hükümet eleştirilmesin yorumları göstermeyin eleyip montajlayın eyyyyy internet haber

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