MEB camiasında deprem! Bakan Selçuk o ismi de görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna Ziya Selçuk'un getirilmesinin ardından bir görevden alma haberi daha gündeme bomba gibi düştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü'nü görevden alırken, yerine eski Adana il müdürü Turan Akpınar getirildi.

Bakan Selçuk Liselere yerleştirmede bu yıl yaşanan sorunlar nedeniyle bakanlık bünyesinde bulunan sorumlu kişileri görevden almıştı. Liselere yerleştirmede 91 bin öğrenci tercih yapmasına rağmen herhangi bir okula yerleştirilemeyerek açıkta kalmıştı.