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MEB açıkladı para vermeyin seneye özel öğretim kursları kapatılıyor

MEB açıkladı para vermeyin seneye özel öğretim kursları kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını duyurdu. Bu arada bu eğitim öğretim yılı sonunda temel liselerde tamamen kapatılacak.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 22:24 - Güncelleme: 29-01-2019 00:23

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurslarının 2019-2020 yılından itibaren kapatılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kursları 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. 

ÜCRETSİZ KURS VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

TEMEL LİSELER KAPANIYOR

Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanunda yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR

2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere, diğer özel okullar için 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 11:38 Kendi insanini zerre kadar dusunmekten uzak, prosedur manyagi, gereksiz her turlu evrak vesair ile stres sebebi bir ulke burasi. Yoneticiler kafalarina gore karar verir acisini toplum ceker. Arkadas Boyle bir karar 3 ayda alinip 6 ayda uygulamaya gecilmez. Gelismis ulkelerde bir gecis sureci vardir. Yasa cikar topluma 2 sene kendisini alistirma vs sartlarini hazirlama periyotu verilir. Toplum fertleri yeni yasayi inceler kendine ona gore yon cizer. Bu nedir boyle bu hafta yasa cikar 3 hafta sonra uygula..mantigin bittigi yer

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