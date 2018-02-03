MEB 2018 hedeflerini açıkladı! Tam 340 bin öğrenciye...

2018’de okul öncesinde özel öğretimin payının yüzde 16.50; ilkokulda yüzde 4.70; ortaokulda 5.80 ve ortaöğretimde 12.20’ye yükseltilmesi planlanıyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek etkinlikler için 3 milyondan fazla gider öngörülüyor. En büyük sorunlardan biri olan devamsızlık oranlarının meslek liseleri için 39, Anadolu imam hatip liseleri için de 31.10’a düşürülmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘2018 Yılı Performans Programı’nı açıkladı. Programda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan hizmetler, taşımalı eğitim, tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimi ve özel okullara giden öğrencilere verilen öğretim desteği gibi birçok konuda bu yıl yapılması planlanan çalışmalara yer verildi.

Özel okullara giden öğrencilere sağlanan öğretim destek miktarı toplamda 1 milyar 278 milyon 684 bin liraya çıkarıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek etkinlikler için ise 3 milyondan fazla gider öngörülüyor. Programdan öne çıkan 2018 hedefleri şöyle:

ÖZEL ÖĞRETİMİN PAYI TÜM DÜZEYLERDE ARTILACAK

Bu yıl özel okula giden öğrencilere verilecek teşvikler için 1 milyar 278 milyon 684 bin lira ayırılacak ve 340 bin öğrenci bundan faydalanacak. Organize sanayi bölgeleri ve dışında okuyan özel mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine verilecek teşvik miktarı ise 230 milyon 340 bin lira olacak. Tüm eğitim düzeylerinde özel eğitimin payı artırılacak. Bu okul öncesi için yüzde 16.50; ilkokulda yüzde 4.70; ortaokulda 5.80 ve ortaöğretimde 12.20 olarak belirlendi.

İlkokulda 2016’da 94.87 olan ve geçen yıl 91.16’ya düşen net okullaşma oranı, bu sene tüm kademelerde yüzde 100’e çıkarılacak. Bu oran geçen yıl ortaokullarda 95.68, liselerde 82.54’tü. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) düzeyinde okullaşma oranları incelenecek ve analizi de yapılacak. Amaca ulaşmak için dezavantajlı gruplara parasız yatılılık ve burslar, eğitimci eğitimleri, taşımalı eğitim yapılması ve bundan yararlanan öğrencilere verilecek öğle yemeği, engelli öğrencilerin desteklenmesi, ücretsiz ders kitabı dağıtımı gibi 12 çalışmaya ise 8 milyar 595 milyon 309 bin 134 lira ayrılması planlanıyor.

OKUL ÖNCESİ İÇİN 40 MİLYON TL

MEB, okul öncesi eğitimim yaygınlaştırılması için, 2018’de yeni hazırlanan materyallerin dağıtımını yapacak, kırtasiye malzemesi ve eğitim materyali verecek, farkındalığı artırmak için yerel yöneticilerle bilgilendirme toplantıları yapacak, engeli çocuklar için kapsayıcı erken çocukluk eğitimi projesi yürütülecek. Toplamda tüm bunlar için 40 milyon 276 bin 670 TL ayrılacak.

En büyük sorunlardan biri olan devamsızlık oranlarının meslek liseleri için 39, Anadolu imam hatip liseleri için de 31.10’a düşürülmesi hedefleniyor. Bunun için ilkokul ve ortaokullarda 20 gün ve üzeri devamsızlık sebeplerini araştırmak için bu oranın yüksek olduğu ilk 10 şehre saha ziyareti yapılacak ve çalışma raporu hazırlanacak, tedbirler alınacak. Bunlar için düşünülen harcama ise 24 bin 150 lira.

SANAT, KÜLTÜR, BİLİM FAALİYETLERİNE 16 MİLYON

2018’de öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerine katılımının artırılması da hedefini gerçekleştirmek için bakanlığın öngördüğü bütçe miktarı 16 milyon 264 bin 200 lira oldu. Bunun 3 milyon 600 bin lirasının ‘İllerin sosyal etkinlik haritası’na, 1 milyon 686 bin 970 lirasının ‘özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilecekleri ortamları hazırlamak ve yaptıkları eserleri sergilemeye’, 2 milyon 727 bin lirasının özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin rehberlik ve yönlendirilmesinde niteliği artırmaya, 2 milyonunun 2018’de yapılacak ‘Uluslararası 12. MEB Robot Yarışması’na, 1 milyonunun ‘81 İlde 81 Okula Spor Malzemesi ve Yatılı Bölge Ortaokullarına Eşofman Bağışı İş Birliği Protokolü’ne harcanması planlanıyor. Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısını ve çeşidi ile birlikte öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını ve farkındalığını arttırma çalışmalarına 157 bin 520 lira, ‘Okulum Türkiye’ projesine ise 789 bin 650 lira ayrılması hedefleniyor.

DİNİ ETKİNLİKLERE 3 MİLYON

Aynı hedef kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde organize edilecek ‘Yaz Eğitim Etkinlikleri’nin 2018’de 30 ayrı merkezde düzenlenmesi düşünülüyor. 2 bin öğrencinin 15 gün süreyle etkinliklere katılması öngörülürken, bu faaliyet için bakanlık 1 milyon 773 bin 500 bin lira bütçe belirledi, bunun 500 bin lirasının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 1 milyon 273 bin 500 lirasının da MEB bütçesinden finanse edilmesi planlanıyor.

Ayrıca yine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ için 120 bin, ‘Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması’ için 120 bin, ‘Hutbe ve Okuma Yarışması’ için 120 bin, ‘Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları’ için 50 bin, ‘Dinî Kavramlar Kitapçığı ve Etkinliği’ için 37 bin 800 lira kaynak ayrıldı. İmam hatip ortaokulları ve liselerinde uygulanan ve tahminen 500 okulu kapsayacak ‘Dost Kitaplar Dost Öğrenciler Kitap Okuma Etkinliği’ için 1 milyon lira gerektiği belirtildi. Bunun 500 bin lirasının sivil toplum kuruluşlarından, 500 bin lirasının da bakanlık bütçesinden karşılanması düşünülüyor. Böylece dini etkinlikler için bakanlık bütçesinden ayrılan ödenek tutarı 2milyon 221 bin 300 lira oldu, bütçe dışı kaynaklarla bu 3 milyon 221 bin 300 lirayı buldu.

PROJE İMAM HATİP LİSELERİNE 1.3 MİLYONLUK DESTEK KURSU

Geçmiş yıllarda, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam edecek. Bunların sadece üniversite sınavları için değil, öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmalarına da katkıda bulunacağı düşüncesinden hareketle, akademik başarıyı arttırmak için tüm proje Anadolu imam hatip liselerinde destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması planlanıyor. Bu kursların açılacağı her okula 10 bin TL maliyet hesabı yapılırken, toplam 133 proje Anadolu imam hatip lisesine destekleme kursları için 1 milyon 330 bin lira kaynak aktarımı hedefleniyor.

İMAM HATİPTE 10 ÖĞRENCİDEN 3’Ü DEVAMSIZ

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BAŞARI PUANI İÇİN HEDEF

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BAŞKA NELER VAR?

Engelli bireylerin eğitime erişiminin desteklemesi kapsamında 2.595.000.000 TL kaynak ihtiyacı öngörüldü.

2016-2017 eğitim yılında ilköğretimde 773.988, ortaöğretimde 497.740, özel eğitimde 86.836 olmak üzere toplam 1.358.564 öğrenci taşımalı eğitim alıyor. 2018’de bunun 1.400.000 olacağı öngörülerek, 2.191.812.000TL kaynak ihtiyacı hesaplandı.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarının eğitime erişimi için 2017’de aktarılan 7.980.000 TL ödenek tutarının 2018’de 15.915.000 olması bekleniyor.

Geçen yıl yüzde 8.03 olan spor salonu olan okul oranı 8.07’ye; yüzde 27 olan konferans salonlu okul 27.50’ye; yüzde 41 olan kütüphaneli okul yüzde 50’ye çıkarılacak.

Risk tespit edilen okul ve kurumlardan rehberlik ve denetimi yapılanların oranı geçen yıl için yüzde 20’ydi, bu senenin hedefi de aynı.

SOSYAL MEDYA ÖĞRENME ARACI OLACAK

Raporda 65’inci Hükümet Programı’na da değinilerek özetle şu bulgulara da yer verildi:

Merkezden yerele doğru yetki devri yapılacak. ’Eğitim kalite endeksi’ hazırlanacak.

Oyun tabanlı öğrenme etkin hale getirilecek. Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılması sağlanacak.

İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesi için çalışma yapılacak. Okulları akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirerek, sonuçlar paylaşılacak.

Liseyi bitiren her öğrencinin bir spor dalından lisans alabilecek düzeyde veya müzik enstrümanını kullanabilececek düzeyde eğitim alması sağlanacak.

Öğrencilerin, akademik performans açısından gelişimlerinin takip edilmesine imkân verecek milli bir araştırma projesi tasarlanacak ve uygulanacak.