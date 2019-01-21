  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

McGurk'un yeni Türkiye açıklaması da kızdıracak

McGurk'un yeni Türkiye açıklaması da kızdıracak

ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilciliği görevini kısa bir süre önce bırakan Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmek için harekete geçen Washington'ın bir planı olmadığını söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 18:31 - Güncelleme: 21-01-2019 18:31

ABD'nin eski DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu Eski Özel Temsilcisi Brett McGurk CBS televizyonunda katıldığı bir televizyon programında "Türkiye veya herhangi bir başka koalisyon ortağımızın Suriye'ye gelip bizim yerimizi almasını bekleyemeyiz" diyerek 3 bine yakın ABD askerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğa ve bu askerlerin nasıl çekileceğine ilişkin bir planın var olmadığını söyledi.

Türkiye'ye ilişkin mesajlar da veren McGurk Washington'ın NATO müttefiki Türkiye gibi bir ortağın Suriye'den çekilen ABD'nin yerini almasını bekleyemeyeceğini söyledi. McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer bizim güçlerimize çekilme emri verilmiş ve bu sırada başka bir koalisyon ortağının gelmesi için bir formül bulmaya çalışıyorlarsa, bu elverişli bir durum değil. Uygulanabilir bir plan değil" dedi.

TÜRKİYE SÖZLERİ TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve Ankara'nın tepkisini çekmişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN McGurk'un yeni Türkiye açıklaması da kızdıracak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Arif 21 Ocak 2019 19:05 Mcgurk, gak guk etmeyi bırak o iş bitti. Toplayın ıvır zıvırlarınızı gidin bir daha da bu tarafa gelmeyin.

    CEVAP YAZ 14 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro