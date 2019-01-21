McGurk'un yeni Türkiye açıklaması da kızdıracak

ABD'nin eski DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu Eski Özel Temsilcisi Brett McGurk CBS televizyonunda katıldığı bir televizyon programında "Türkiye veya herhangi bir başka koalisyon ortağımızın Suriye'ye gelip bizim yerimizi almasını bekleyemeyiz" diyerek 3 bine yakın ABD askerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğa ve bu askerlerin nasıl çekileceğine ilişkin bir planın var olmadığını söyledi.

Türkiye'ye ilişkin mesajlar da veren McGurk Washington'ın NATO müttefiki Türkiye gibi bir ortağın Suriye'den çekilen ABD'nin yerini almasını bekleyemeyeceğini söyledi. McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer bizim güçlerimize çekilme emri verilmiş ve bu sırada başka bir koalisyon ortağının gelmesi için bir formül bulmaya çalışıyorlarsa, bu elverişli bir durum değil. Uygulanabilir bir plan değil" dedi.

TÜRKİYE SÖZLERİ TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve Ankara'nın tepkisini çekmişti.