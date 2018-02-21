  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

MAZLUMDER eski Başkanı Gergerlioğlu'na hapis şoku...

MAZLUMDER eski Başkanı Gergerlioğlu'na hapis şoku...

Eski İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden 'PKK propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-02-2018 15:10 - Güncelleme: 21-02-2018 15:10

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) eski Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doktorluk mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Gergerlioğlu ile avukatı Gürkan Biçen katıldı. 

Mahkeme Heyeti Başkanı Muhiddin Paça, sanığın iddianamede geçen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve çeşitli internet haber sitelerinde yazdığı makalelerde  PKK/KCK'nın şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övdüğü yönündeki suçlamaları okudu. Gergerlioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddederek, PKK veya diğer hiçbir örgütü övmediğini ve bir bağının olmadığını savundu.

'ŞİDDETTEN, SAVAŞTAN YANA BİRİ DEĞİLİM': Daha önce MAZLUMDER'in Kocaeli şube başkanlığını ve genel başkanlığını yaptığını anlatan Gergerlioğlu, "Ben şiddetten, savaştan yana biri değilim. 27 yıllık doktorluğum sürecinde insanların hayatını kurtardım. Bu nedenle terör örgütünden ve şiddetten yana olmam mümkün değildir. Askerliğimi kısa dönem olarak yaptım. O zaman bile silah kullanmayı reddettim. Elime silah almadım. Ben Türkiye'de savaş olmasın, kan dökülmesin diye her zaman barış ve uzlaşmadan yana oldum. Bu yönde yazılar yazdım, konferanslar verdim" diye konuştu. 

O FOTOĞRAFTAN ÇOK ETKİLENDİM: Çözüm sürecinde akil insanlar heyetinin Kocaeli'deki programlarını organize ettiğini anlatan ve sorunların konuşularak çözülebileceğine inandığını dile getiren Gergerlioğlu, "Terörden veya terör örgütünden yana bir tavrım ve söylemim olmamıştır. MAZLUMDER'in PKK'yı kınayan açıklamaları olmuştur. Facebook'ta barış yanlısı paylaşımlar yaptım. 1 Eylül 2015'te, anneler çocuklar ölmesin diye barış için bir araya gelmişti. Bir tarafta üzerinde PKK simgesi olan tabut, yanında Türk askerini temsil eden Türk bayraklı tabut mizanseni yapmışlardı. Ben o fotoğraftan çok etkilendim ve duygulandım. O fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Annelere destek verdim. Barış mesajı verdim. Orada tabutun üzerinde PKK bayrağı varmış. Ben o bayrağı simge olarak gördüm. PKK bayrağı olarak kabul etmiyorum zaten. Sonra bu paylaşımım nedeniyle hakkımda dava açıldı" ifadelerini kullandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ: Terör örgütü propagandası yapmadığını savunan Gergerlioğlu, beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, PKK/KCK'nın şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yapmak suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN MAZLUMDER eski Başkanı Gergerlioğlu'na hapis şoku... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • halk 21 Şubat 2018 15:54 sacmaliktan baska birsey degil bir kere bir insanin koyu niyeti olsa ismni kimligini saklar kotu niyetle birsey yapmak isiyen herseyini acik acik etmez

    CEVAP YAZ 3 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat