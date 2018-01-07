Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

Küçük bir not: Yurt dışındaki bazı oteller odalarda sigara içilmemesi konusunda oldukça titiz davranıyor. Eğer sigara içilmesi yasak olan odalarda müşterilerin sigara içtiği tespit edilirse odanın dezenfekte edilmesi için ödenen para müşteriye fatura ediliyor. Biricik Suden de bu uygulama nedeniyle odasında sigara içtiği için dezenfekte ücretini ödemek zorunda kaldı.