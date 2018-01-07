Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, dövüş sporlarına merak sarmış, kick boks, Tai Chi ve Ninjutsu’dan sonra ‘Wing Chun’a gönül vermişti. Eğitim almak ve müsabakaları izlemek için geçen hafta Tayland’a giden Biricik Suden, Bangkok’taki 5 yıldızlı Mandarin Oriental’da kalıyordu. Dün uzun bir günün ardından otele döndüğünde odasında bulduğu bir yazıyla şok oldu.

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Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

Biricik Suden’i otel yönetimi yasak olduğu halde kapalı alanda sigara içtiği için uyarmıştı. Belgeyi Instagram’da paylaşan Biricik Suden “Bir adet içtim, hem de balkonda. Gün ve saati ile nasıl tespit edildi anlamadım. Rezalet” diye yazdı.

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Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

Küçük bir not: Yurt dışındaki bazı oteller odalarda sigara içilmemesi konusunda oldukça titiz davranıyor. Eğer sigara içilmesi yasak olan odalarda müşterilerin sigara içtiği tespit edilirse odanın dezenfekte edilmesi için ödenen para müşteriye fatura ediliyor. Biricik Suden de bu uygulama nedeniyle odasında sigara içtiği için dezenfekte ücretini ödemek zorunda kaldı.

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Mazhar Alonson'un eşi otelde fena yakalandı yönetim affetmedi

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