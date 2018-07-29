Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

MFÖ'den Mazhar Alanson, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mazhar Alanson'un o açıkalamaları.

Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mazhar Alanson'un röportajının, en dikkat çeken kısmı ise laiklik hakkında söyledikleri oldu.

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Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson,Türkiye^nin bugünkü durumuna ilişkin olarak, "Bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin laiklik de elden gitmez' gitmedi de. Kimse korkmasın" diye konuştu.

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Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a konuşan Alanson, Kanadalı sanatçı Leonard Cohen'in ustası olduğunu belirterek, "Benim ustam sanıldığı gibi Bob Dylan değil, Leonard Cohen'dir. Memur çocuğuyum ama Allah razı olsun, ailem beni zar zor Ankara Koleji'ne gönderdi. Öğrendiğimiz İngilizceyle, Cohen şarkılarını çözmeye başladım. Müthiş bir derinlik ve derinliğe anlamı ve içeriği bozmadan giydirilmiş müthiş kafiyeler... Çok etkilendim ve çok şey öğrendim" dedi.

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Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

Alanson'la yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
"Şarkı sözlerinizde binlerce düşünce göze çarpıyor. Kendi içi dünyanız olduğu kadar, etrafınızda akan hayatla ilgili de sözler yazıyorsunuz. Buradan hareketle soracak olursak, Türkiye'nin bugünkü durumu, yeni dönemi ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

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