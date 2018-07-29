Mazhar Alanson 'Dövünmeyin laiklik elden gitmez'

Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a konuşan Alanson, Kanadalı sanatçı Leonard Cohen'in ustası olduğunu belirterek, "Benim ustam sanıldığı gibi Bob Dylan değil, Leonard Cohen'dir. Memur çocuğuyum ama Allah razı olsun, ailem beni zar zor Ankara Koleji'ne gönderdi. Öğrendiğimiz İngilizceyle, Cohen şarkılarını çözmeye başladım. Müthiş bir derinlik ve derinliğe anlamı ve içeriği bozmadan giydirilmiş müthiş kafiyeler... Çok etkilendim ve çok şey öğrendim" dedi.



