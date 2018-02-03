Mayosu düştü eliyle göğüslerini kapattı!

ABD'de yayınlanan TV dizisi 'Love Island' ile ünlenen eski üçüncü sayfa güzeli Danielle Sellers, yeşil mayosuyla İspanya plajında boy gösterdi. Temmuz 2016'da The Sun'a haber olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Danielle Sellers, önceki gün İspanya sahillerinde görüntülendi. Seksi mayosuyla ilgi odağı olan 23 yaşındaki Sellers, güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Bir ara mayosunun üst kısmını omuzlarından aşağıya doğru indiren Danielle Sellers'in neredeyse göğüsleri görünecekti. Ama Danielle Sellers, çabukluğuyla ellerini sper etti ve frikik vermedi. Pusuya yatan magazin muhabirleri Danielle Sellers'in göğüslerinin açılmasını beklerken hüsrana uğradı.