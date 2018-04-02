Maymunlar eve girip bebek çaldı! Sonu ise...

Geçtiğimiz cumartesi sabahı Hindistan'ın Orissa eyaletinde gerçekleşen olayda bir erkek bebek maymun tarafından kaçırıldı.

Bebeğin annesinin karşı koymasına karşın bebeği kaçırmayı başaran maymun yakalanamazken bebeğin cansız bedeni, ertesi gün evin arkasında bir kuyu içinde bulundu. İlk muayenesinde herhangi bir ciddi yara almadığı belirlenenen bebeğin boğulma sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

MAYMUNLAR İLK KEZ BİR BEBEĞİ KAÇIRDI: Bölge halkı, maymunların sık sık evlere girerek yiyecek çaldığını ancak ilk kez bir bebeği kaçırdıklarını söyledi. Yerel polis ise maymunu yakın zamanda yakalamak için maymun yakalamada uzman olan bir kabileden yardım aldığını açıkladı.