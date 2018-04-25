Maymuna yaptığı şakanın bedelini ağır ödedi

Çin'in Dehua İlçesindeki Xitian Tapınağı'nda arkadaşlarını eğlendirmek için bir maymuna vurarak onu suya düşüren turist, kısa süre içinde yaptığına pişman oldu. Öfkeli maymun hemen sudan çıkarak kendini suya iten adama doğru koşarak intikamını aldı. O esnada bir başka maymun da adamın üzerine koşarak onu tapınak içinde kovalamaya başladı.

Yüzü ve kolları çizik içinde kalan adamın maymun tarafından cezalandırıldığı o anlar arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Genç adam daha sonra suratının halini gösteren bir fotoğrafını paylaştı.