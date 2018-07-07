  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mayıs ayında bu telefonlar sattı

Mayıs ayında bu telefonlar sattı

Mayıs ayında dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar belli oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-07-2018 17:08 - Güncelleme: 07-07-2018 17:08
Dünyanın en popüler teknolojik ürünleri akıllı telefonlar. Hepimizin elinde en az bir tane olan bu cihazlar arasında ciddi bir rekabet de var. Araştırma şirketi Counterpoint tarafından her ay yapılan bir çalışmanın Mayıs 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre dünya çapında mayıs ayında en fazla satan cep telefonları belli oldu.
 
Mayıs ayının satış şampiyonu ise Apple iPhone 8 oldu. Nisan ayında beşinci sırada bulanan akıllı telefon mayıs ayında dört basamak yükseldi ve birincilik koltuğuna oturdu. Nisan ayında birinci sırada bulunan Samsung Galaxy S9 Plus ise ikinci sıraya düştü. Ancak her iki telefonun pazar payının yüzde 2.4 olduğu görülüyor. Araştırma sonuçları yüzde olarak verildiğinden muhtemelen satış rakamları arasında çok küçük bir fark olduğundan oranlar aynı görülüyor.
 
Listenin üçüncü sırasında ise yine bir Apple telefonu olan iPhone X yer alıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Çinli marka Xiaomi'nin Redmi 5A modeli yer alıyor. Beşinci sırada ise yine bir Apple modeli olan iPhone 8 Plus yer alıyor.
 
Listenin ilk 10 telefonuna baktığımızda 4 farklı Çinli markanın 5 modelinin (Xiaomi'nin iki modeli var) yer aldığı görülüyor. Bunlar sırasıyla Xiaomi, Huawei, Vivo ve Oppo olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma sonuçları satış rakamı olarak değil oran olarak veriliyor. Firmalar kendi rakamlarını açıklamadığı için araştırma şirketi farklı yöntemler ve analiz teknikleriyle tahmini satış rakamlarını belirliyor.
 
Kaynak: Teknolojioku
PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mayıs ayında bu telefonlar sattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro