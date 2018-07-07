Mayıs ayında bu telefonlar sattı

Dünyanın en popüler teknolojik ürünleri akıllı telefonlar. Hepimizin elinde en az bir tane olan bu cihazlar arasında ciddi bir rekabet de var. Araştırma şirketi Counterpoint tarafından her ay yapılan bir çalışmanın Mayıs 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre dünya çapında mayıs ayında en fazla satan cep telefonları belli oldu.

Mayıs ayının satış şampiyonu ise Apple iPhone 8 oldu. Nisan ayında beşinci sırada bulanan akıllı telefon mayıs ayında dört basamak yükseldi ve birincilik koltuğuna oturdu. Nisan ayında birinci sırada bulunan Samsung Galaxy S9 Plus ise ikinci sıraya düştü. Ancak her iki telefonun pazar payının yüzde 2.4 olduğu görülüyor. Araştırma sonuçları yüzde olarak verildiğinden muhtemelen satış rakamları arasında çok küçük bir fark olduğundan oranlar aynı görülüyor.

Listenin üçüncü sırasında ise yine bir Apple telefonu olan iPhone X yer alıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Çinli marka Xiaomi'nin Redmi 5A modeli yer alıyor. Beşinci sırada ise yine bir Apple modeli olan iPhone 8 Plus yer alıyor.

Listenin ilk 10 telefonuna baktığımızda 4 farklı Çinli markanın 5 modelinin (Xiaomi'nin iki modeli var) yer aldığı görülüyor. Bunlar sırasıyla Xiaomi, Huawei, Vivo ve Oppo olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma sonuçları satış rakamı olarak değil oran olarak veriliyor. Firmalar kendi rakamlarını açıklamadığı için araştırma şirketi farklı yöntemler ve analiz teknikleriyle tahmini satış rakamlarını belirliyor.