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Mayın imhası sırasında patlama! 1 şehit 1 yaralı

Mayın imhası sırasında patlama! 1 şehit 1 yaralı

ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesinde mayın imhası sırasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 11:07 - Güncelleme: 09-04-2018 11:07

ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesinde, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş (38) şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi Karanlık Kanyon içerisinde kullanılmayan tünelde vatandaşlar tarafından dün patlayıcı madde bulundu. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından yapılan incelemede tünelin içerisinde 100 kilogram dinamit lokumu, 8 bin 900 adet tahrip kapsülü, 8 bin 500 metre saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından taşınan patlayıcılar bir kum ocağında imha edilmek istendi.

BOMBA İMHA UZMANIYDI

Bugün saat 09.30 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası sırasında erken ateşlemeden dolayı Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit oldu, 1 asker de hafif yaralandı. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehidin acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.

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Kaynak : İHA

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