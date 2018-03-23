Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

Geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık olduğu Amber Heard ile ilişkisine nokta koyan Elon Musk'ın aşk hayatına annesi el attı. 69 yaşında olmasına rağmen halen modellik yapan Maye Musk, bir çekim sırasında tanıştığı Karlie Kloss'u gelin adayı olarak gözüne kestirdi. 46 yaşındaki oğluyla 25 yaşındaki modeli bir araya getiren anne Musk'ın bu hamlesinden sonra seksi güzel de işadamını instagram'da yakın takibe aldı. Anne Musk, bir çekim sırasında Karlie Kloos ile tanışıp onu çok beğendi..

KARLİE KLOOS KİMDİR?: Kendisi eğitimi nedeniyle modelliğe ara vermeden önce 2013-2015 yılları arasında Victoria's Secret'ın en gözde meleklerinden birisiydi. 1992 doğumlu olan güzel model New York Üniversitesi'nde yazımlımla ilgili eğitim alıyor. Tam bir bilgisayar dehası olduğu ifade edilen Karlie Kloos kodlama hakkında şunları söylüyor: " kodlama ya da kod yazılımının geleceğin süper gücü olduğunu düşünüyorum. Bunu yabancı dil öğrenme gibi düşünün. Ve gelecekte herkes bu dili konuşacak. Bence herkes bu yeteneğini geliştirmeli."