Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

Maye Musk oğlu Elon Musk için bir çekim sırasında tanıştığı Karlie Kloss'u gelin adayı olarak gözüne kestirdi. Bir dönem Victoria's Secret'ta meleği olan Karlie Kloos kimdir? İşte ünlü model hakkında bilmeniz gerekenler...

Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

Geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık olduğu Amber Heard ile ilişkisine nokta koyan Elon Musk'ın aşk hayatına annesi el attı. 69 yaşında olmasına rağmen halen modellik yapan Maye Musk, bir çekim sırasında tanıştığı Karlie Kloss'u gelin adayı olarak gözüne kestirdi. 46 yaşındaki oğluyla 25 yaşındaki modeli bir araya getiren anne Musk'ın bu hamlesinden sonra seksi güzel de işadamını instagram'da yakın takibe aldı. Anne Musk, bir çekim sırasında Karlie Kloos ile tanışıp onu çok beğendi..

110
Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

KARLİE KLOOS KİMDİR?: Kendisi eğitimi nedeniyle modelliğe ara vermeden önce 2013-2015 yılları arasında Victoria's Secret'ın en gözde meleklerinden birisiydi. 1992 doğumlu olan güzel model New York Üniversitesi'nde yazımlımla ilgili eğitim alıyor. Tam bir bilgisayar dehası olduğu ifade edilen Karlie Kloos kodlama hakkında şunları söylüyor: " kodlama ya da kod yazılımının geleceğin süper gücü olduğunu düşünüyorum. Bunu yabancı dil öğrenme gibi düşünün. Ve gelecekte herkes bu dili konuşacak. Bence herkes bu yeteneğini geliştirmeli."

210
Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

Karlie Kloos aynı zamanda Taylor Swift ile olan yakınlığıyla da tanınıyor. Aynı zamanda Swarovski’nin yüzü olan Amerikalı top modelin yıllık geliri 10 milyon dolar.

310
Maye Musk oğlu Elon Musk için Karlie Kloos'u gelin adayı seçti

Kloss Chicago, Illinois'de doğdu. Serbest sanat yönetmeni Tracy ve Kurt Kloss'un kızıdır.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro