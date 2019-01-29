Mavi balina oynadı sokağa çıkıp böyle bağırdı polise her şeyi anlattı

BURSA’da 27 yaşındaki genç, "Mavi Balina oynadım zamanım yok" diye sokakta bağırıp evinden ayrıldı, Bursa polisi alarma geçip kayıp genci buldu. Mavi balina oynayan genç oyunu 2 milyon kişinin cep telefonlarına indirdiğini söyledi

Mavi Balina oyunu dehşet saçmaya devam ediyor. Geçen hafta Adana'da Mavi Balina oynadıktan sonra 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın intihar etmesinin ardından bu kez de korkutan haber Bursa'dan geldi. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ali E. (27) isimli bir genç, dün gün boyu bilgisayarına yüklediği Mavi Balina oyununu oynadı. Gece 23.00 sıralarında evini terk eden Ali E., sokakta ‘Mavi Balina oyunu oynadım, zamanın yok intihar edeceğim’ şeklinde bağırdıktan sonra kayıplara karıştı. Twitter

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POLİSE İHBARDA BULUNDULAR: Ali E.’yi gören komşuları ve evi terk ettiğini fark eden aile fertleri hemen polise ihbarda bulundu. İhbarla birlikte alarma geçen polis, aynı anda 4-5 ekiple sokak sokak Ali E.’yi aradı. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ekipler Ali E.’yi evine yakın bir sokakta buldu. Sokakta yürürken bulunan Ali E., polis ekiplerine evini tarif ederek ailesinin yanına götürdü. Anne ve babasının yatalak olduğu ve abisinin yanında yaşadığı öğrenilen Ali E. kendisi için gelen ekiplere oyunu nasıl fark ettiğini ve neler yaptığını anlattı. Twitter

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Merak ettiği için oyuna baktığını dile getiren Ali E.’yi polis ekipleri bir daha kesinlikle böyle bir oyun oynamaması için ikna etmeye çalıştı. Ali E.’nin evindeki bilgisayarı da inceleyen ekipler, gencin ailesine de oyunun zararlarını anlatarak bilgisayar oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Twitter

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