Mattis: Türkiye'nin baskıları sürüyor

Akif 09 Şubat 2018 00:38 Bunların acilen Türk tarihi hakkında bilgi edinmeleri lehlerine olacaktır.Biz öyle șerefsiz fetoculara veya hayal peșinde koșan israil-mason ușaklarına,aa ne güzel yapıyorsunuz devam edin! haa birde fırsat kollayın da bizi de parçalayın, tabii zayıf ve aciz buluruz diyerek sinsi planlara,lawrens usulü kıșkırtmalara göz yummayacak kadar derin tecrübeye sahip büyük bir milletiz.Biz size fırsat ver me ye ce ğiz.Gerisini size öğretiriz.Türkler ve Kürtler kardeștir,araya giren kalleștir.Kalleșten de müttefik falan olmaz.Gazeteleriniz de yalan haberler yazan alçaklar,biz sivillere asla zarar vermeyiz,fakat Güvenlik konseyinin 5 kafadarı sizin siciliniz oldukça kirli ve iğrenç suçlarla dolu,SİZE HADDİNİZİ BİLDİRECEĞİZ.