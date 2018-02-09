Mattis: Türkiye'nin baskıları sürüyor

ABD Savunma Bakanı Mattis önümüzdeki hafta içerisinde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı.
Mattis, Münbiç konusunda da Türkiye'nin baskılarının devam ettiğini ancak şu anda herhangi bir durum değişikliği olmadığını söyledi.
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