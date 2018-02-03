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Mattis: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk

Mattis: Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuk

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten son dakika açıklaması... James Mattis, yaptığı açıklamada Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 00:32 - Güncelleme: 03-02-2018 00:32

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis bir açıklama yaparak Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak söz konusu görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı. Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.

'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞTÜK'

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

Mattis ayrıca, Suriye’de Beşar Esed rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Yinw ben 03 Şubat 2018 00:35 Valla zamaninda Saddamda ayni seyleri söylüyorlardi. Kafalarinda bir plan var eger Türkiye bu Plani desifre etmezse savas olur ve ve... Allah Korusun.

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