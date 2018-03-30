Mattis, Bolton'a takıldı: Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis'in vereceği tepkiye yöneldi.

Amerikan medyası, Trump'ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali Mattis'in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlara yer veriyor.

'ŞAKAYLA KARIŞIK'

Daha önce Tillerson'ın kovulmasını 'bir Washington D.C. hikayesi' diye geçiştirmiş olan Mattis, Bolton'la ilk görüşmesinde ise şakayla karışık taşı gediğine oturttu.

Bolton'u Pentagon'un girişinde karşılayan Mattis ''Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim'' dedi. Bolton'un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi