Masum Değiliz 2. bölüm fragmanı

Masum Değiliz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masum Değiliz'in son bölümünde neler olacak? Masum Değiliz 7 Nisan 2018 Cumartesi akşamı ATV'de...

Lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan. Mert'in nişanın olduğu gün, aralarında Mert'in nişanlısının kardeşi Umut'un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar ve bu olay hepsinin hayatını değiştirir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.