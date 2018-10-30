Masterchef'te olaylı bölüm! Murat stüdyodan kovuldu

TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'in önceki akşam ekrana gelen bölümünde tansiyon yükseldi . Şeflerle anlaşmazlık yaşayan ve tartışmaya giren Murat, Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovuldu.

"GERÇEKTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM": Olay sonrası şefler yarışmada kimsenin bu şekilde davranamayacağını ve haddini bileceğini söylerken Murat ise "Gerçekten çok özür dilerim, bu duruma düşmek istemezdim yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Şeflerimin her birinden tek tek özür diliyorum. Yüz ifademden de gerçekten ne kadar üzgün olduğum belli oluyordur sanırım." dedi.

"BAŞINDAKİ BANDANAYI BIRAK, YEMEK YAP": Yarışmacı Murat başına taktığı mavi bandanayla Mehmet şefi çileden çıkardı. Mehmet şef, Murat'a,başına taktığı bandananın gereksiz olduğunu, artık kameraları bırakıp yemek yapması gerektiğini sert bir şekilde söyledi.

MasterChef Türkiye jürileri Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu kimdir Mehmet Yalçınkaya nereli HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN