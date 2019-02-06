MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu, Tv 8'de yayınlanan MasterChef programı için geldiği Türkiye'de oldukça sevilen biri olmuştu. Sosyal medya hesaplarında takipçisi hızla artan Somer Sivrioğlu'nun, İstanbul'da eşini aldattığı görüntüler magazin gündemine geçtiğimiz günlerde bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayın ardından Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu ilk kez konuştu.
Evli ve 2 çocukları bulunan Sivrioğlu çiftinin hayatını bir anda değiştiren bu ihanet, Aslı Sivrioğlu tarafından doğrulandı. Aslı Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzgün olduğunu belirtti. İşte Aslı Sivrioğlu'nun ihanet hakkındaki açıklamaları:
EVLATLARIMIZIN ETKİLENMEMESİ İÇİN... Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır."
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