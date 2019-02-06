MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Somer Sivrioğlu'nun başka bir kadınla görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Aslı Sivrioğlu üzgün olduğunu söyleyerek bomba açıklamalar yaptı.

MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu, Tv 8'de yayınlanan MasterChef programı için geldiği Türkiye'de oldukça sevilen biri olmuştu. Sosyal medya hesaplarında takipçisi hızla artan Somer Sivrioğlu'nun, İstanbul'da eşini aldattığı görüntüler magazin gündemine geçtiğimiz günlerde bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayın ardından Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu ilk kez konuştu.

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MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

Evli ve 2 çocukları bulunan Sivrioğlu çiftinin hayatını bir anda değiştiren bu ihanet, Aslı Sivrioğlu tarafından doğrulandı. Aslı Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzgün olduğunu belirtti. İşte Aslı Sivrioğlu'nun ihanet hakkındaki açıklamaları:

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MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM: "Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum.

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MasterChef Somer'in aldatılan eşi konuştu! Aslı Sivrioğlu'ndan bomba açıklamalar

EVLATLARIMIZIN ETKİLENMEMESİ İÇİN... Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır."

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