MasterChef Somer Sivrikaya'yı eşi boşuyor! İhanet etti olay görüntüler

Tv 8'de yayınlanan MasterChef programında adını Türkiye'ye duyuran Somer Sivrioğlu'nun, bir restoranda sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı ve eşiyle boşanacakları iddia edildi.

MasterChef Somer Sivrikaya'yı eşi boşuyor! İhanet etti olay görüntüler

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Somer Sivrioğlu hakkında ortaya atılan iddia bir anda magazin gündemine oturdu. Türk yemeklerini dünyaya tanıtan ünlü şef Somer Sivrioğlu, iddiaya göre 18 senelik eşinden boşanıyor. 2 çocukları bulunan Somer ve Aslı Sivrioğlu çiftinin boşanma sebeplerinin ise ihanet olduğu söylendi.

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MasterChef Somer Sivrikaya'yı eşi boşuyor! İhanet etti olay görüntüler

MasterChef programındaki bir diğer jüri üyesi olan Hazer Amani’nin Ataşehir’deki mekanında bir kadınla yakalanan Somer Sivrioğlu, eşi yurt dışındayken yasak aşkıyla görüntülendi. Evli ve 2 çocuğu bulunan Sivrioğlu'nun yanında annesinin de olduğu iddia edildi.

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MasterChef Somer Sivrikaya'yı eşi boşuyor! İhanet etti olay görüntüler

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da aldattı. Sözcü'nün özel haber olarak geçtiği görüntülerdeki kadının ise çekim setinde çalışan esmer bir editör olduğu söylendi. Habere göre ikili yaklaşık dört aydır ilişki yaşıyor.

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MasterChef Somer Sivrikaya'yı eşi boşuyor! İhanet etti olay görüntüler

OLAY GÖRÜNTÜ: Bir programda mekanının özel hamburgerini anlatan Hazer Amani’nin arkasında şef Somer Sivrioğlu, yasak aşk yaşadığı iddia edilen esmer editöre sarıldığı açıkça görülüyor. Ayrıca aynı videoda masada Somer Sivrioğlu’nun annesi Ülkü Hanım’ın olduğu ortaya çıktı.

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