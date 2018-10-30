MasterChef Murat kimdir Mehmet Şefi çileden çıkarınca böyle kovuldu

TV8'in sevilen programı Masterhef Türkiye'nin önceki akşam ekrana gelen bölümüne Murat ile Mehmet şef arasında tansiyonun yükseldiği anlar damga vurdu. Şeflerle anlaşmazlık yaşayan ve sık sık tartışmaya giren Murat, Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovuldu.

Murat "Bu saatten sonra Hazer Şefin hiç bir dediğine inanmıyoruz. Bizi gömmeye çalışıyor." deyince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamayan Mehmet Şef, "Çık dışarı" diye bağırarak Murat'ı stüdyodan kovdu. "GERÇEKTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM": Olay sonrası şefler yarışmada kimsenin bu şekilde davranamayacağını ve haddini bileceğini söylerken Murat ise "Gerçekten çok özür dilerim, bu duruma düşmek istemezdim yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Şeflerimin her birinden tek tek özür diliyorum. Yüz ifademden de gerçekten ne kadar üzgün olduğum belli oluyordur sanırım." dedi.

"BAŞINDAKİ BANDANAYI BIRAK, YEMEK YAP": Öte yandan Murat'ın başına taktığı mavi bandana ikinci bir krizin yaşanmasına neden oldu. Mehmet şef, Murat'a, başına taktığı bandananın gereksiz olduğunu, artık kameraları bırakıp yemek yapması gerektiğini sert bir şekilde söyledi.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR? Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor.

Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu.

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