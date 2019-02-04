MasterChef jürisi Somer boşanıyor! Eşini aldattı mı olay görüntüler

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da aldattı. Sözcü'nün özel haber olarak geçtiği görüntülerdeki kadının ise çekim setinde çalışan esmer bir editör olduğu söylendi. Habere göre ikili yaklaşık dört aydır ilişki yaşıyor.