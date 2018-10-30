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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir Murat'ın sözleri çileden çıkardı

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir Murat'ın sözleri çileden çıkardı

TV8'deki MasterChef Türkiye'nin jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Murat Özdemir'in sözleri karşısında çileden çıktı ve Murat'ı stüdyodan kovdu. Peki MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir nereli kaç yaşında? İşte usta şefe dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:20 - Güncelleme: 30-10-2018 15:20

TV8'in sevilen programı Masterhef Türkiye'nin önceki akşam ekrana gelen bölümüne Murat ile Mehmet şef arasında tansiyonun yükseldiği anlar damga vurdu. Şeflerle anlaşmazlık yaşayan ve sık sık tartışmaya giren Murat, Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovuldu.

Murat "Bu saatten sonra Hazer Şefin hiç bir dediğine inanmıyoruz. Bizi gömmeye çalışıyor." deyince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamayan Mehmet Şef, "Çık dışarı" diye bağırarak Murat'ı stüdyodan kovdu."GERÇEKTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM": Olay sonrası şefler yarışmada kimsenin bu şekilde davranamayacağını ve haddini bileceğini söylerken Murat ise "Gerçekten çok özür dilerim, bu duruma düşmek istemezdim yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Şeflerimin her birinden tek tek özür diliyorum. Yüz ifademden de gerçekten ne kadar üzgün olduğum belli oluyordur sanırım." dedi.

"BAŞINDAKİ BANDANAYI BIRAK, YEMEK YAP": Öte yandan Murat'ın başına taktığı mavi bandana ikinci bir krizin yaşanmasına neden oldu. Mehmet şef, Murat'a, başına taktığı bandananın gereksiz olduğunu, artık kameraları bırakıp yemek yapması gerektiğini sert bir şekilde söyledi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR? Bolulu bir aşçı olan Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

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2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu.

 Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı. 2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Murat böyle kovulduMasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Murat böyle kovulduMasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Murat böyle kovulduMasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Murat böyle kovulduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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