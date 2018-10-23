Masterchef fena karıştı: Murat olay çıkardı Esra terk etti!

TV8'in dikkat çeken yemek yarışması Masterchef'in eleme bölümünde ortalık birbirine girdi. Masterchef'in haşarı aşçısı Murat yine ortalığı karıştırdı. Ancak şaşırtıcı olan beden eğitimi öğretmeni olan Esra'nın verdiği karşılık oldu.

Murat'a çok sinirlenen Esra, Haliç tersanesindeki yemek hazırlama sürecinde yaşananların öfkesini stüdyoda kustu. Esra'nın Murat'a yönelik tavrı beklenenden daha olaylı oldu.

"Bu yarışmadan ya o gidecek ya ben" diyen Esra ağlayarak stüdyoyu terk etti.